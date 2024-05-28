В Аксыйском районе Джалал-Абадской области задержан так называемый криминальный авторитет 57-летний К.Р. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, к ним поступили обращения от предпринимателей, которые просили принять меры в отношении жителя села Кербен Аксыйского района, ранее судимого за разбой и грабежи. По словам бизнесменов, в октябре 2023 года, обещая совместный бизнес по добыче и продаже угля, он взял у них $150 тысяч, но не выполнил обещанного. Когда предприниматели начали требовать деньги или обещанного, кримавторитет начал угрожать расправой.

22 мая 57-летний К.Р. задержан. Следствие устанавливает его причастность к другим аналогичным преступлениям и просит граждан, пострадавших от преступных деяний криминального авторитета, обратиться в управление ГКНБ по Джалал-Абадской области по номеру 0995012210.