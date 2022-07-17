Чынгыза Джумагулова водворили в СИЗО-1 на два месяца

Криминальный авторитет Чынгыз Джумагулов водворен в СИЗО-1 на 2 месяца — до 7 сентября. Такое решение вынес Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, Чынгыз Джумагулов 15 июля сам явился в ГКНБ. Ранее в спецслужбах сообщили о его задержании. Отмечалось, что он водворен в СИЗО ГКНБ. Уточнялось, что «задержание проведено в рамках имеющихся материалов по факту организации преступной группировки, а также систематического вымогательства денежных средств в особо крупном размере у предпринимателей».

Отметим, ранее в соцсетях опубликовали видео, где сотрудники спецслужб (предположительно спецподразделения «Альфа») пытаются остановить «Гелендваген», в котором, по некоторым данным, находился Чынгыз Джумагулов, но водитель им не подчинился и уехал. В ГКНБ опровергли информацию о его задержании и перестрелке.