20:28
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЧС в Кыргызстане. Что происходит в Бишкеке сегодня

В Кыргызстане зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом. Двое зараженных выявлены в Ноокатском районе, где до этого у троих жителей также диагностировали COVID-19. С 22 марта в республике ввели режим чрезвычайной ситуации на один месяц. Жителям всех областей, в том числе Бишкека и Оша, рекомендовано сидеть дома и без надобности не выходить на улицу, избегать мест массового скопления людей.

Читайте по теме
ЧС в Кыргызстане. Нарушившим карантин может грозить штраф до 300 тысяч сомов

В Республиканском штабе по предотвращению распространения коронавируса также советуют соблюдать правила карантина и не допускать паники. В правительстве заверили, что дефицита продуктов первой необходимости не будет.

Журналист 24.kg, соблюдая все нормы безопасности, снова заглянул в гипермаркеты столицы и посмотрел, как сегодня обстоят дела в городе.

На входе почти всех торговых центров висят объявления о том, что заходить в помещение можно строго в масках, соблюдая санитарные нормы.

Сегодня полки маркетов и магазинов не такие пустые, как вчера. Видно, с утра работники их заполнили. Но покупатели продолжают скупать, в основном спрос на муку высшего сорта. Ближе к обеду ее практически не остается.

Кассиры в супермаркетах стараются соблюдать санитарные нормы: работают в перчатках и масках. Только надевают средства защиты не всегда правильно. Нос должен быть тоже закрытым.

24.kg
Фото 24.kg. Кассиры надевают маски неправильно

Дефицита антисептиков в маркетах нет. Сегодня их можно купить по 130 сомов за флакон в 100 миллилитров. Но цена каждый день меняется. На прошлой неделе они были по 154 сома, в некоторых точках можно было приобрести и за 122.

В центральных аптеках города найти антисептик практически невозможно. Зато в наличии имеются хирургические перчатки, которые также рекомендуют носить при выходе из дома. Их стоимость 10-15 сомов за пару. К слову, многие аптечные пункты стали отпускать товар строго через окошко, вероятно, чтобы покупатели не толпились в тесных помещениях.

Все точки общественного питания закрыты для посетителей, работают только на вынос. На входах в кафе и рестораны висят объявления.

Торговые точки в подземных пешеходных переходах тоже не работают. Обычно тут много людей в любое время дня, однако сегодня совсем никого нет.

24.kg
Фото 24.kg. Торговые точки в подземных переходах не работают

В целом на улице очень мало прохожих. На центральной площади Ала-Тоо практически нет людей. На улицах Бишкека скоплений тоже не замечено.

Троллейбусы и автобусы продолжают курсировать. Днем на остановках граждан не особо много. Столпотворение в общественном транспорте и на остановках только утром и вечером.

Напомним, что сегодня стало известно о еще двух случаях коронавируса. Таким образом, в республике зарегистрировано уже 16 случаев заражения коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147709/
просмотров: 2121
Версия для печати
Материалы по теме
Карта коронавируса в Кыргызстане и куда звонить с вопросами о заболевании
Google в помощь. Что отвечают по номеру горячей линии штаба по коронавирусу
Всю информацию о коронавирусе в Кыргызстане можно узнать на сайте covid.kg
Отдельная комната, посуда. Что необходимо соблюдать при домашнем карантине
Коронавирус в Кыргызстане. Беременных женщин отделяют от других приехавших
Коронавирус в Кыргызстане. Джалал-Абад полностью закрыли
Скажите правду! В обсервации в школе-интернате № 1 прошел стихийный митинг
Новые больные с коронавирусом также прибыли из малого хаджа
В Кыргызстане выявили еще два случая заражения коронавирусом
Видео о падающих без сознания больных коронавирусом в Бишкеке — фейк
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Бизнес
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
&laquo;Керемет Банк&raquo; информирует клиентов о&nbsp;переходе на&nbsp;сокращенный график работы «Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
В&nbsp;офисах банка &laquo;Бай Тушум&raquo; провели масштабную дезинфекцию В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
23 марта, понедельник
20:22
Марсоход прислал панорамное селфи с Красной планеты Марсоход прислал панорамное селфи с Красной планеты
20:16
В Бишкеке мужчина с пистолетом проник в дом, избил жильцов и отобрал телефоны
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного поднялся, но дышать можно
19:46
ЧС в Кыргызстане. Что происходит в Бишкеке сегодня
19:38
Карта коронавируса в Кыргызстане и куда звонить с вопросами о заболевании