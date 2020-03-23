ЧС в Кыргызстане. Что происходит в Бишкеке сегодня

В Кыргызстане зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом. Двое зараженных выявлены в Ноокатском районе, где до этого у троих жителей также диагностировали COVID-19. С 22 марта в республике ввели режим чрезвычайной ситуации на один месяц. Жителям всех областей, в том числе Бишкека и Оша, рекомендовано сидеть дома и без надобности не выходить на улицу, избегать мест массового скопления людей.

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В Республиканском штабе по предотвращению распространения коронавируса также советуют соблюдать правила карантина и не допускать паники. В правительстве заверили, что дефицита продуктов первой необходимости не будет.

Журналист 24.kg, соблюдая все нормы безопасности, снова заглянул в гипермаркеты столицы и посмотрел, как сегодня обстоят дела в городе.

На входе почти всех торговых центров висят объявления о том, что заходить в помещение можно строго в масках, соблюдая санитарные нормы.

Сегодня полки маркетов и магазинов не такие пустые, как вчера. Видно, с утра работники их заполнили. Но покупатели продолжают скупать, в основном спрос на муку высшего сорта. Ближе к обеду ее практически не остается.

Кассиры в супермаркетах стараются соблюдать санитарные нормы: работают в перчатках и масках. Только надевают средства защиты не всегда правильно. Нос должен быть тоже закрытым.

Фото 24.kg. Кассиры надевают маски неправильно

Дефицита антисептиков в маркетах нет. Сегодня их можно купить по 130 сомов за флакон в 100 миллилитров. Но цена каждый день меняется. На прошлой неделе они были по 154 сома, в некоторых точках можно было приобрести и за 122.

В центральных аптеках города найти антисептик практически невозможно. Зато в наличии имеются хирургические перчатки, которые также рекомендуют носить при выходе из дома. Их стоимость 10-15 сомов за пару. К слову, многие аптечные пункты стали отпускать товар строго через окошко, вероятно, чтобы покупатели не толпились в тесных помещениях.

Все точки общественного питания закрыты для посетителей, работают только на вынос. На входах в кафе и рестораны висят объявления.

Торговые точки в подземных пешеходных переходах тоже не работают. Обычно тут много людей в любое время дня, однако сегодня совсем никого нет.

Фото 24.kg. Торговые точки в подземных переходах не работают

В целом на улице очень мало прохожих. На центральной площади Ала-Тоо практически нет людей. На улицах Бишкека скоплений тоже не замечено.

Троллейбусы и автобусы продолжают курсировать. Днем на остановках граждан не особо много. Столпотворение в общественном транспорте и на остановках только утром и вечером.

Напомним, что сегодня стало известно о еще двух случаях коронавируса. Таким образом, в республике зарегистрировано уже 16 случаев заражения коронавирусом.