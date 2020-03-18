Врачи Кыргызстана могут лечить коронавирус

Врачи Кыргызстана обучены и могут лечить коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, коронавирус — новая для всего мира инфекция. Вакцины против него пока нет. Но есть клиническое руководство по лечению, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). На его основании разработан клинический протокол лечения, которому обучены кыргызстанские врачи.

«В этом вопросе важно соблюдать меры профилактики. Чаще мойте руки с мылом, обрабатывайте их антисептиком. Воздержитесь от посещения мест массового скопления людей. При кашле и чихании прикрывайте нос и рот рукой, ежедневно проводите влажную уборку в помещении, проветривайте его. Сейчас лучше воздержаться от командировок или любых поездок в страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу», — заключил Космосбек Чолпонбаев.