23:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Бизнес-омбудсмен начал принимать жалобы от предпринимателей

Институт бизнес-омбудсмена начал прием жалоб предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что бизнес может пожаловаться на действие (в том числе решение) или бездействие государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий государственного сектора и должностных лиц.

Жалобу можно подать через форму на официальном сайте бизнес-омбудсмена или отправить на электронный адрес aryz@boi.kg.

Кроме того, пожаловаться можно в письменном виде через почтовые службы на адрес: институт бизнес-омбудсмена, город Бишкек, улица Ибраимова, 103 или обратиться лично в офис бизнес-омбудсмена.

«Подать жалобу может любой субъект бизнеса в случае, если его права, свободы или законные интересы были нарушены государственными органами», — говорится в сообщении.

Бизнес-омбудсмен рассматривает жалобы предпринимателей на государственный орган, орган местного самоуправления, предприятие государственного сектора или должностное лицо. А также досудебные жалобы, которые не находятся на стадии судебного/арбитражного рассмотрения и по ним нет судебных/арбитражных решений. При этом субъект бизнеса, подающий жалобу, должен использовать хотя бы один существующий механизм административного решения предмета жалобы. Заявление должно быть подано не позднее одного года со дня вступления в силу обжалуемого документа, совершения действия или бездействия (решения) государственным органом.

Бизнес-омбудсмен не рассматривает жалобы, находящиеся на стадии судебного или арбитражного разбирательства или в отношении которых были приняты судебные или арбитражные решения. Кроме того, не изучаются жалобы на законность и/или обоснованность любых судебных решений, постановлений и определений, возникшие в рамках хозяйственных отношений между субъектами предпринимательской деятельности. Не принимают жалобы, в рамках которых субъект предпринимательства не исчерпал хотя бы один случай доступного административного обжалования в соответствии с законодательством и внутренними правилами стороны, против которой подается жалоба и те, что поданы по истечении одного года со дня вступления в силу обжалуемого документа, совершения действия или бездействия (решения) государственным органом», — подчеркнули в представительстве защитника бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146207/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Институт бизнес-омбудсмена начинает работу
Президент Кыргызстана надеется, что госорганы и предприниматели будут партнерами
Правительство определилось с кандидатурами заместителей бизнес-омбудсмена
Премьер надеется, что бизнес-омбудсмен повысит доверие инвестора к правительству
Бизнес-омбудсменом Кыргызстана назначен бывший посол Великобритании
Вопрос о бизнес-омбудсмене скоро решат, обещает премьер-министр Кыргызстана
Выборы бизнес-омбудсмена. Процесс превратили в торги и засекретили
Бизнес-омбудсмена выбирают в закрытом режиме. Комментариев чиновники не дают
Чиновники, экс-депутат, дипломат. Кто еще хочет стать бизнес-омбудсменом
Кто защитит предпринимателя? Объявлен отбор кандидатов в бизнес-омбудсмены
Популярные новости
У&nbsp;Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он&nbsp;отец шестерых детей У Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он отец шестерых детей
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Мирный митинг #нетнасилию за&nbsp;права женщин в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Мирный митинг #нетнасилию за права женщин в Бишкеке. Что происходит сейчас
Бизнес
Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на&nbsp;создание логотипа Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на создание логотипа
Маркетплейс&nbsp;&mdash; новый продукт Dos Credobank Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
11 марта, среда
23:02
Девушка во время спора с парнем умудрилась разбить головой витрину Девушка во время спора с парнем умудрилась разбить голо...
22:41
Бизнес-омбудсмен начал принимать жалобы от предпринимателей
22:16
Появилось первое видео нового седана Hyundai Elantra
22:00
Чудаки парковки. По выходным на площади Победы устраивают стоянку
21:32
Фотографии Земли сделали из космоса на новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro