Бизнес-омбудсмен начал принимать жалобы от предпринимателей

Институт бизнес-омбудсмена начал прием жалоб предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что бизнес может пожаловаться на действие (в том числе решение) или бездействие государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий государственного сектора и должностных лиц.

Жалобу можно подать через форму на официальном сайте бизнес-омбудсмена или отправить на электронный адрес aryz@boi.kg.

Кроме того, пожаловаться можно в письменном виде через почтовые службы на адрес: институт бизнес-омбудсмена, город Бишкек, улица Ибраимова, 103 или обратиться лично в офис бизнес-омбудсмена.

«Подать жалобу может любой субъект бизнеса в случае, если его права, свободы или законные интересы были нарушены государственными органами», — говорится в сообщении.

Бизнес-омбудсмен рассматривает жалобы предпринимателей на государственный орган, орган местного самоуправления, предприятие государственного сектора или должностное лицо. А также досудебные жалобы, которые не находятся на стадии судебного/арбитражного рассмотрения и по ним нет судебных/арбитражных решений. При этом субъект бизнеса, подающий жалобу, должен использовать хотя бы один существующий механизм административного решения предмета жалобы. Заявление должно быть подано не позднее одного года со дня вступления в силу обжалуемого документа, совершения действия или бездействия (решения) государственным органом.

Бизнес-омбудсмен не рассматривает жалобы, находящиеся на стадии судебного или арбитражного разбирательства или в отношении которых были приняты судебные или арбитражные решения. Кроме того, не изучаются жалобы на законность и/или обоснованность любых судебных решений, постановлений и определений, возникшие в рамках хозяйственных отношений между субъектами предпринимательской деятельности. Не принимают жалобы, в рамках которых субъект предпринимательства не исчерпал хотя бы один случай доступного административного обжалования в соответствии с законодательством и внутренними правилами стороны, против которой подается жалоба и те, что поданы по истечении одного года со дня вступления в силу обжалуемого документа, совершения действия или бездействия (решения) государственным органом», — подчеркнули в представительстве защитника бизнеса.