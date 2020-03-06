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Проведение митингов в Свердловском районе Бишкека не запретили

Свердловский районный суд вернул исковое заявление администрации района о временном запрете на проведение митингов. Информацию 24.kg подтвердили в мэрии Бишкека.

В определении суда отмечается, что акимиат обратился с заявлением об ограничении проведения митингов 3 марта.

«Но до принятия его в производство от представителя Свердловской администрации поступило заявление о возврате искового заявления», — говорится в определении.

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Отметим, что ранее суды запретили проводить митинги на территориях Первомайского и Ленинского районов.

В мэрии отметили, что администрации районов принимали решение о запрете проведения митингов на основании протокола Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В нем мэриям Бишкека и Оша рекомендовали временно запретить проведение культурно-массовых мероприятий до стабилизации ситуации. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145773/
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