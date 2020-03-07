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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким было 7 марта 2004 года

Самым теплым в Бишкеке было 7 марта 2004 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +28,1 градуса.

Самым холодным 7 марта было в 1954-м, когда столбик термометра опустился до отметки −17,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +5,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года, когда средняя температура составила +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила −1,1 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 7 марта в Бишкеке ожидается снег, ночью −2-4 градуса, а днем воздух прогреется до +3-5 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145663/
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