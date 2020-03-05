Сезон митингов стартовал. Не расслабляемся

Начало весны Бишкек встретил традиционно митингом. На центральной площади Ала-Тоо 2 марта собрались сторонники экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова, осужденного на 10 лет за захват заложника.

Подготовка к первому в 2020 году уличному народному сходу сопровождалась неясными и похожими на дешевый триллер вбросами. В социальных сетях и группах в мессенджерах заблаговременно начали публиковаться провокационные сообщения о заявленном митинге, распространялись слухи. Информационный шум подкрепляли видео формирующихся автоколонн жапаровцев, готовых отправиться на столицу из разных регионов.

Бишкекчане, особенно живущие в центре и наблюдавшие весь трагический ужас апреля 2010-го, к перспективам очередного массового митинга на городских улицах отнеслись, мягко говоря, без энтузиазма. Но их мнение мало кого волновало.

Кто стал основным инициатором и организатором митинга, до сих пор неизвестно.

В СДПК Алмазбека Атамбаева поспешили откреститься, и даже заявили, что участвовать в митинге жапаровцев не будут. Пользователи соцсетей, впрочем, быстро вычислили среди участников акции, кто был 2 марта на площади, тех женщин, которые были среди сторонников бывшего президента в Кой-Таше.

Участники жапаровской акции признавались, что у них есть координаторы, однако называть конкретные имена отказывались наотрез.

Среди основных выступающих с трибуны были брат Садыра Жапарова Сабыр, экс-спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев, бывшие депутаты Каныбек Осмоналиев и Жылдызкан Жолдошева. Но на лидеров акции они не тянули.

Много шума из ничего

Называется одна из комедийных пьес Уильяма Шекспира. Название произведения давно стало самостоятельным крылатым выражением, обозначая суету и эмоциональный шум вокруг, в общем-то, пустого события.

Комедией происходившее на площади Ала-Тоо, конечно, назвать нельзя. Да и судьба самого Садыра Жапарова, безусловно, трагична.

Но шума на акции действительно было много, а предметности рассуждений мало.

Назвать масштабным и значительным по содержанию первый весенний митинг весьма сложно. Как у нас традиционно бывает: вышли напомнить о себе, проблеме, озвучить требования, выпустить пар. А потом забыли, зачем, собственно, выходили.

Содержание лозунгов и требований охватывало настолько разные темы, что они становились невыполнимыми автоматически.

По идее, главным требованием собравшихся должно было быть освобождение Садыра Жапарова. Тогда, возможно, у сторонников политика было бы больше шансов добиться каких-то результатов. Если, конечно, такая цель вообще стояла перед организаторами митинга.

Но кыргызстанцы так не умеют. Внушительный список требований сторонников бывшего депутата к власти включил в себя и проведение честных выборов, и снижение штрафов за нарушение Правил дорожного движения и тарифов на электроэнергию, и люстрацию государственных служащих, и закрытие границ, чтобы предотвратить попадание коронавируса в страну.

Такие разброд и шатание (прямо по-ленински) действительно являются отличительной чертой целого периода нашей современной истории. К большому сожалению, для республики.

Звонок для власти

Несмотря на провал организаторов митинга, проходным событием власть считать его не должна. Есть несколько маркеров, указывающих на то, что «Белому дому» стоит включить инстинкт самосохранения.

Основная масса требований митингующих — из зоны ответственности правительства. Значит, к исполнительной власти есть вопросы, хотя бы в части диалога с населением и разъяснения, что она предпринимает для повышения качества жизни.

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Явно проблемы есть и у чиновников местной власти в регионах. Все-таки пусть и не сокрушительное количество, но многие люди съехались в Бишкек из разных областей. Значит, дома их не услышали или даже не попытались услышать.

Реформа судебной системы заявлена давно, однако требовать свободы или справедливых судебных решений люди все равно выходят на площадь столицы, демонстрируя таким образом свое понимание, где действительно расположено «место силы». И это тоже должно насторожить власть.

Опасные игры

В преддверии парламентских выборов в стране ситуация будет чаще входить в зону эскалации. Все стороны, независимо от активного или пассивного участия в избирательном процессе, так или иначе окажутся вовлечены в разные политические интриги.

Митинг, протест, недовольство, нехватка справедливости — это любимый инструмент, которым пользуются различные политические силы, чтобы шантажировать власть.

Можно с уверенностью прогнозировать, что попытки взять «Белый дом» отдельные группы кыргызстанцев в 2020 году будут предпринимать наверняка. Даже жесткое наказание за такие противоправные действия препятствием не станет.

Поэтому не расслабляемся.