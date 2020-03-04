В параде Победы в Москве примут участие три ветерана из Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщил посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко.

По его словам, уже предварительно определены кандидатуры, но в силу возраста ветеранов возможны изменения.

Посол добавил, что к юбилею запланировано много мероприятий, в которых предусматривается участие ветеранов.

«Сейчас идет подготовка, уточняются списки с республиканским советом ветеранов. Главное, чтобы ветераны могли перенести дорогу и принять участие в дискуссиях, их личные воспоминания представляют интерес для молодежи. В любом случае это все обеспечивается за счет России, включая оплату проезда сопровождающих лиц», — отметил он.