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Общество

Экс-спикеры ЖК просят присвоить Ахматбеку Суюмбаеву звание Героя Кыргызстана

Совет спикеров Жогорку Кенеша, куда входят 14 бывших глав законодательной ветви власти страны и ныне действующий, обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с инициативой.

«17 декабря 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения славного сына кыргызского народа Ахматбека Суюмбаева. Его вековой юбилей совпадает с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 1939-м Ахматбек Суюмбаев был призван в ряды Красной Армии, будучи командиром роты 33-й стрелковой дивизии первого Белорусского фронта, участвовал в штурме Рейхстага и взятии Берлина. Войну закончил в ноябре 1946 года заместителем командира батальона 289-го стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии группы советских войск в Германии», — говорится в обращении.

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Напомним, что Ахматбек Суюмбаев награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды.

Как отмечают в совете спикеров Жогорку Кенеша, Исхак Раззаков и Ахматбек Суюмбаев были соратниками и патриотами Кыргызстана, они внесли значительный вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства и культуры нашей родины.

В 1966-м возглавляемая Суюмбаевым Ошская область была награждена орденом Ленина.

С 1968 по 1978 год Ахматбек Суюмбаев работал председателем Совета министров Киргизской ССР. Эти годы были расцветом экономики и культуры Кыргызстана.

За личный вклад в развитие страны Ахматбек Суюмбаев награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, был кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 6-9-го созывов, многократно избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Экс-спикеры ЖК просят образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Ахматбека Суюмбаева.

«Вносим предложение присвоить выдающемуся государственному деятелю Ахматбеку Суюмбаеву высокое звание «Герой Кыргызской Республики», — говорится в обращении президенту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144975/
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