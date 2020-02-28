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Общество

Местные выборы. Ни одна из партий еще не предоставила списки на регистрацию

12 апреля в пяти городах — Оше, Майлуу-Суу, Токмаке, Караколе и Балыкчи — пройдут выборы депутатов местных кенешей.

До 2 марта, как сообщили 24.kg в ЦИК, заканчивается выдвижение политорганизаций, намеревающихся участвовать в кампании. По ее данным, в Караколе и Балыкчи партии «Биримдик» и «Табылга» уже уведомили ТИК о своем участии. Но списки кандидатов для регистрации еще не подали.

Уточняется, что в списке должно быть не меньше 47 человек. Кроме того, для женщин предусмотрена квота в 30 процентов. Если партия нарушит этот пункт, ее регистрацию аннулируют.

Ранее сообщалось, что в Караколе за мандаты будут бороться 14 политобъединений. Среди них «Мекен Ынтымагы», «Улуу Кыргызстан», «Замандаш», «Мекеним Кыргызстан» и «Улуу Журт».

В Оше в выборах, вероятно, будут участвовать «Биримдик», «Бир Бол», «Эмгек», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан», Кыргызская либерально-демократическая партия и «Улуу Журт».

В Балыкчи, помимо «Биримдик» и «Табылга», могут попробовать свои силы «Замандаш» и «Улуу Журт».

В Майлуу-Суу готовятся к съездам «Улуу Мурас», «Ата Журт», «Биримдик», «Онугуу-Прогресс».

В Токмаке, помимо «Биримдик» и «Эл Биримдиги», возможно, пойдут на выборы «Кыргызстан» и «Ата Мекен».

ЦИК напоминает, что предварительные списки избирателей появились в участковых комиссиях 22 февраля. До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144953/
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