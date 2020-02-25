Освобождение Азиза Батукаева. Показания одного из свидетелей разнятся

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

В качестве свидетеля сегодня допрошен врач Турусбек Абдылдаев.

Адвокат Сергей Слесарев рассказал 24.kg, что показания этого свидетеля противоречат друг другу.

«Сначала он говорит, что выставление диагноза без осмотра невозможно. Потом заявляет, что осмотреть Азиза Батукаева не дали. Потом соглашается с заключением комиссии о том, что диагноз сфальсифицирован. Причем врачи пишут, что сделали выводы на основании анализов. Сам свидетель не является экспертом», — сказал Сергей Слесарев.

Адвокат отметил, что в заключении медиков, которое врачи подписали в 2013 году, идет апеллирование к словам, которые не являются специфичными для медиков.

«Они проводят фактически расследование, но не выставляют диагноз. Медики сделали выводы на основании переписки ГСИН, объяснений Яхи Батукаевой (сестра вора в законе. — Прим. 24.kg), которые записаны в документах. Затем дают заключение, по которому якобы сфальсифицирован диагноз «лейкоз», — добавил Сергей Слесарев.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.