События в Кой-Таше. Ни один из адвокатов еще не ознакомлен с обвинительным актом

Ни один из адвокатов фигурантов уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа не ознакомился с обвинительным актом и не подписал его. Об этом 24.kg сообщили сами юристы.

По их словам, дело находится в Генеральной прокуратуре. Уточняется, что в суд оно будет передано только после того, как все защитники и сами подозреваемые ознакомятся с обвинительным актом. По делу проходит 19 человек. На каждого составлен акт, и он включает по два тома материалов.

Все фигуранты, за исключением бывшего президента Алмазбека Атамбаева, ознакомились с самим делом. Он отказался.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.