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Общество

Адвокат Кубана Ажимудинова пояснила, откуда у ее подзащитного оружие и патроны

Адвокат одного из учредителей «Акнета», находящегося под следствием, Кубана Ажимудинова, Светлана Авакова объяснила на пресс-конференции в 24.kg, откуда у ее подзащитного патроны и оружие.

По словам юриста, у Кубана Ажимудинова есть разрешение на охотничий карабин «Тигр» и есть патроны, которые находятся в свободной продаже, достаточно показать разрешение. Кроме того, Светлана Авакова отметила: инкриминируемое деяние о подделке официального документа также несостоятельно и необоснованно.

«Следствие утверждает, что мой подзащитный за дивиденды учредителей и неуплаченные налоги покупал машину, подделав документы. Участниками сделки выступают ОсОО «Перекресток» и ОсОО «Акнет». То есть машина приобреталась для компании, а не лично для Ажимудинова, и вовсе не на средства, высвобожденные в результате неуплаты налогов или сокрытия дивидендов. Кстати, для совершения сделок до 100 тысяч сомов не требуется согласия всех учредителей. Так гласит закон. Так что Кубан Ажимудинов ничего не нарушал, и мы это докажем», — сказала Светлана Авакова.

Брат Кубана Ажимудинова Нурлан признал, что никаких препятствий в получении дивидендов ему не чинили. Но считает, что только потому, что он и Кубан Ажимудинов подали заявление в правоохранительные органы о рейдерском захвате компании.

«Сначала подали в ГСБЭП, но потом вмешалась Генпрокуратура и оно ушло в МВД. В ЕРПП заявление зарегистрировано. Мы просим провести следствие, а также создать депутатскую комиссию по изучению ситуации вокруг «Акнета», — отметил Нурлан Ажимудинов.

Участники пресс-конференции полагают, за историей с «Акнетом» стоят чиновники «Белого дома». Но на вопрос журналистов, кто именно, не ответили.

Отметим, в отношении Кубана Ажимудинова возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют присвоение вверенного имущества, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, незаконный оборот оружия, боеприпасов, подделку документов. Он находится в Национальном кардиологическом центре с подозрением на инфаркт. Первомайский районный суд Бишкека, где рассматривается дело, вынес решение направить официальный запрос в медицинское учреждение, чтобы получить подтверждение, после чего процесс будет продолжен.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143935/
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