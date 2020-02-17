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Общество

Перекрестный год Кыргызстана и России. Сказы Бажова издадут на кыргызском языке

Книгу со сказами уральского писателя Павла Бажова издадут в Кыргызстане в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Совета благотворительного фонда «Бажов» Сергея Полыганова.

По его данным, книга выйдет на русском и кыргызском языках.

«Мы сейчас издавали книгу на казахском языке, и Казахстан проявил большой интерес. С учетом этого, а также в связи с тем, что 2020 год является перекрестным для России и Киргизии, у нас родилась идея осуществить проект «Сказы Бажова для Киргизии»», — сказал Сергей Полыганов, уточнив, что количество экземпляров еще неизвестно.

Книги будут проиллюстрированы рисунками кыргызских и уральских художников.

Павел Бажов (1879-1950) родился в Сысерти на Урале в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. Первая его книга «Уральские были» вышла в 1924 году, а первое издание самого известного сборника «Малахитовая шкатулка» состоялось в 1938-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143881/
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