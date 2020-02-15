Не смейте запугивать медиков. Депутат Аида Исмаилова ответила Минздраву

Продолжается «обмен любезностями» между депутатом Жогорку Кенеша Аидой Исмаиловой и Министерством здравоохранения.

На своей странице в Facebook парламентарий написала, что руководство профильного ведомства заставляет медиков подписать документ, что не было сбора по 200 сомов. В случае отказа, говорит нардеп, врачам грозят увольнением.

«Не вы узнали о поборах из моего выступления, а я узнала до своего выступления от нескольких, повторяюсь, нескольких медицинских работников. Я это не оставлю, и не смейте запугивать медиков. Сама лично буду разбираться с этим!» — написала Аида Исмаилова.

В министерстве, в свою очередь, подтвердили: координатор по здравоохранению Нарынской области действительно провел собрание с коллективами Нарынского областного и районного ЦСМ. Но никаких бумаг никто не подписывал. Тем более под страхом увольнения.

«Сотрудники сказали, что узнали о необоснованных сборах только после выступления депутата. Они отметили, что сообщение анонимное и бросает тень на весь коллектив. И решили сделать коллективное обращение на имя депутата Аиды Исмаиловой с просьбой сообщить, кто ей дал такую информацию, чтобы прояснить ситуацию», — отметили в ведомстве.

Напомним, накануне на заседании Жогорку Кенеша депутат Аида Исмаилова заявила, что врачи из Нарына сообщили ей, что с них собрали по 200 сомов на чай для комиссии из Минздрава.