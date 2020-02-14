Фото дня. Бишкекские чиновники уснули во время выступления Кубатбека Боронова

Чиновники правительства и городских служб уснули сегодня на коллегии мэрии во время выступления первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. Фото спящих госслужащих опубликовал в соцсетях пользователь Семетей Аманбеков.

Отметим, что певый вице-мэр поднимал весьма актуальные темы — экология в Бишкеке, успеваемость школьников, дисциплина учителей. Он также говорил о необходимости определить точные границы столицы и многом другом.

Но речь вице-премьера не вдохновила присутствующих, часть из которых уснули во время его выступления.