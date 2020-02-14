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Общество

Фото дня. Бишкекские чиновники уснули во время выступления Кубатбека Боронова

Фото Семетей Аманбеков/Facebook. Чиновники уснули во время выступления Кубатбека Боронова

Чиновники правительства и городских служб уснули сегодня на коллегии мэрии во время выступления первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. Фото спящих госслужащих опубликовал в соцсетях пользователь Семетей Аманбеков. 

Отметим, что певый вице-мэр поднимал весьма актуальные темы  экология в Бишкеке, успеваемость школьников, дисциплина учителей. Он также говорил о необходимости определить точные границы столицы и многом другом. 

Но речь вице-премьера не вдохновила присутствующих, часть из которых уснули во время его выступления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143702/
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