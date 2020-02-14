В Бишкеке повысят стипендии семьям погибших воинов и чернобыльцев

Бишкекский городской кенеш планирует увеличить вдвое размер ежеквартальной стипендии семьям погибших при исполнении воинского и интернационального долга и умерших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, цель проекта — повышение жизненного уровня льготных категорий горожан.

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В настоящее время за счет городского бюджета таким семьям выплачивается ежеквартальная стипендия в размере 1,5 тысячи сомов. В органах соцразвития мэрии столицы на учете состоят 25 семей воинов, погибших в Афганистане и Баткенских событиях, и 51 вдова участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

«При этом из-за преклонного возраста (самой молодой матери погибших воинов 78 лет) и по утере единственного кормильца данные категории граждан нуждаются в значимой социальной поддержке. В связи с этим предлагается увеличить размер стипендий до 3 тысяч сомов», — говорится в документе.