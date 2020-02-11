В суде по незаконному освобождению Азиза Батукаева допросили врача-онколога

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

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В качестве свидетеля допросили врача-онколога Ормонбека Джакыпбаева.

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что свидетель входил в состав депутатской комиссии по расследованию освобождения кримавторитета.

«На многие вопросы защиты свидетель не смог четко ответить. Например, почему в медицинском заключении употребляется слово «фальсификация», ведь такого лексикона у врачей нет, оно употребляется следователями. Ормонбек Джакыпбаев заявил, что анализы спинного мозга Азиза Батукаева были подменены. Однако он не смог пояснить, почему медики пришли к такому выводу. Свидетель заявил, что по международным стандартам основным постулатом при выставлении диагноза является осмотр пациента, но Азиза Батукаева не осматривали», — сказал Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что Ормонбек Джакыпбаев не имеет сертификата эксперта, соответственно, не может считаться таковым.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.