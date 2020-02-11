18:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

В суде по незаконному освобождению Азиза Батукаева допросили врача-онколога

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

Читайте по теме
Освобождение Батукаева. Свидетель: анализы вора в законе сфальсифицированы

В качестве свидетеля допросили врача-онколога Ормонбека Джакыпбаева.

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что свидетель входил в состав депутатской комиссии по расследованию освобождения кримавторитета.

«На многие вопросы защиты свидетель не смог четко ответить. Например, почему в медицинском заключении употребляется слово «фальсификация», ведь такого лексикона у врачей нет, оно употребляется следователями. Ормонбек Джакыпбаев заявил, что анализы спинного мозга Азиза Батукаева были подменены. Однако он не смог пояснить, почему медики пришли к такому выводу. Свидетель заявил, что по международным стандартам основным постулатом при выставлении диагноза является осмотр пациента, но Азиза Батукаева не осматривали», — сказал Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что Ормонбек Джакыпбаев не имеет сертификата эксперта, соответственно, не может считаться таковым.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143313/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Батукаева. Свидетель: анализы вора в законе сфальсифицированы
Освобождение Батукаева. Врач подтвердила, что костный мозг был заражен лейкозом
Освобождение Азиза Батукаева. Допросить Рамзана Кадырова просят адвокаты
Адвокат просит у МВД доказательства причастности Азиза Батукаева к ОПГ
Убийство, массовые беспорядки, коррупция. В чем еще обвинили Алмазбека Атамбаева
Фигурантам дела об освобождении Азиза Батукаева продлили меру пресечения
Дело Атамбаева. Бывший президент ушел с судебного процесса
Освобождение Батукаева. Десяти фигурантам продлили меру пресечения
Освобождение Батукаева. Судебный процесс в ГКНБ ограничит права сторон
Освобождение Батукаева. Судья усложнил себе задачу для рассмотрения дела
Популярные новости
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу Конфликт в Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу
Бизнес
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
11 февраля, вторник
18:16
Азиатский банк развития выделит $2 миллиона на борьбу с коронавирусом Азиатский банк развития выделит $2 миллиона на борьбу с...
18:06
В суде по незаконному освобождению Азиза Батукаева допросили врача-онколога
18:00
В Москве кыргызстанца проверяют на причастность к пранку с коронавирусом
17:45
Новые правила для инвесторов придумал депутат Жогорку Кенеша
17:43
В Бишкеке автомобиль Subaru Legacy врезался в электрический столб