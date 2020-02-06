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Общество

В 2019 году обменный курс доллара снизился на 0,3 процента

По итогам 2019 года обменный курс снизился на 0,3 процента и составил 69,6439 сома. Такие данные приводит Национальный банк Кыргызстана.

По его данным, в течение 2019 года ситуация на валютном рынке Кыргызстана оставалась стабильной. Самым высоким был средний курс доллара по отношению к сому в мае 2019 года. Он составил 69,8495 сома.

Чтобы избежать резких колебаний курса, регулятор периодически выходил на валютный рынок с интервенциями. Всего проведено шесть интервенций. На них реализовано $143 миллиона 450 тысяч. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142723/
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