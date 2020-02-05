Топ-7 вопросов об ограничении США на выдачу виз кыргызстанцам

Власти США включили Кыргызстан в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу виз. Вместе с КР в перечень попали еще пять других государств — Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания.

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Граждане КР теперь не смогут получить иммиграционные визы и участвовать в лотерее грин-карт (Green card).

В Facebook руководитель консульского отдела посольства США в Бишкеке Алиса Биб ответила пользователям.

24.kg выделило топ-7 часто задаваемых вопросов от кыргызстанцев.

1 Кого коснутся ограничения на выдачу виз?

— Ограничения введены только для тех кыргызстанцев, кто планировал уехать в США на постоянное место жительства. Это не относится к туристам, студентам и работающим с Америкой бизнесменам.

Посольство США в Бишкеке продолжает выдавать неиммиграционные визы.

Если вы хотите путешествовать, учиться, работать или же едете по программе обмена, то для вас ограничения не действуют. По таким вопросам посольство работает по прежним правилам.

EB 2 и EB 5 — иммиграционные бизнес-визы. Они также включены в указ об ограничениях.

2 У меня уже есть грин-карта, повлияют ли новые правила на получение гражданства США?

Обладателей грин-карт ограничения не коснутся.

Не стоит беспокоиться и тем, кто уже получил иммиграционную визу до февраля 2020 года, но планирует уехать в штаты, к примеру, весной. «Если у вас сейчас в паспорте есть действующая виза, вы можете поехать или переехать в США без проблем. Эти ограничения вступят в силу с 21 февраля», — пояснила Алиса Биб.

3 Я заполнила анкету на получение грин-карты в 2019 году и жду результатов в мае 2020-го. Есть ли у меня шансы получить визу?

В мае 2020 года будут известны результаты лотереи-2019. Среди них могут быть и кыргызстанцы. В октябре или в ноябре будет объявлен новый розыгрыш грин-карт, там граждане КР уже не смогут принять участие.

4 Если иммиграционная служба США одобрила ходатайство о визе F3, может ли запрет повлиять на получение визы в посольстве в Кыргызстане?

F3 — это получение визы через программу воссоединения семьи. Как я уже ранее говорила, есть ряд исключений и исключительных оговорок. Если у вас есть семья, проживающая в США, есть возможность получить иммиграционную визу.

Для заявителей иммигрантов, у которых члены семьи проживают в США, имеется ряд исключений и исключительных оговорок, которыми можно воспользоваться. глава консульского отдела посольства США в Бишкеке Алиса Биб

Есть три критерия, которые могут стать исключением:

1. Выдача визы должна отвечать национальным интересам США.

2. Заявитель не представляет угрозы нацбезопасности США.

3. Отказ в выдаче визы вызовет чрезмерные трудности для заявителя.

5 У моей дочери 10 февраля интервью по программе воссоединения семьи по категории А05. Коснется ли новый закон нас?

А05 — это получение права на въезд по статусу беженца. Тех, кто получил его, ограничения не затронут.

6 Несколько лет проживаю на территории США, приехала по грин-карте. Планирую поездку в Кыргызстан. Возможны ли затруднения по возвращению в США?

С грин-картой вы можете свободно путешествовать по миру. Эти ограничения не распространяются на тех, кто долгое время проживает в США.

7 Возможно ли, что США пересмотрит и отменит ограничения для Кыргызстана?

«Мы хотим, чтобы Кыргызстан начал как можно скорее выдавать своим гражданам биометрические паспорта. Есть и другие критерии, которые должны быть удовлетворены для снятия ограничений. Список стран, в отношении которых вводятся такие меры, пересматривается каждые шесть месяцев», — подчеркнула консул США в КР Алиса Биб.

Она отметила, что ответы на все интересующие вопросы можно найти на сайте посольства в разделе часто задаваемых вопросов.