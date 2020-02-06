B2B: как компании помогают друг другу развиваться и находить новых клиентов

Мир меняется стремительно, поэтому и бизнесу приходится менять свои правила. Иногда нужно отойти от стандартных принципов работы и отдать право решения своих проблем другим. Такую систему работы называют B2B — бизнес для бизнеса.

О том, почему это облегчает работу и помогает развитию бизнеса, в рамках совместного проекта 24.kg и «Beeline Кыргызстан» рассказал руководитель направления по маркетингу бизнес-рынка Эсен Имантуров.

— Объясните простыми словами, что такое B2B?

— Если простыми словами — это когда у одной компании есть решение, возможно не одно, которое может помочь другой компании в развитии ее бизнеса. Это довольно сложная система.

— В чем сложность такого подхода?

— Как правило, у каждой компании свои потребности и стадии развития, они обусловлены сложными внутренними бизнес-процессами и внешними факторами. Когда мы говорим о продажах, крайне важно знать, какие цели стоят перед бизнесом. То есть ты должен знать не только свою компанию, но и ту, с которой собираешься работать. И у тебя в этом отношении должны быть такие гибкие структура и процессы, чтобы под каждую компанию можно было найти подходящие для нее решения. Это не всегда просто.

— Насколько реально вот так подстроиться под каждый тип бизнеса?

— Вполне реально. Но не надо думать, что это происходит быстро. На это уходят месяцы. С другой стороны, в отличие от индивидуума бизнес — это более рациональный клиент: у бизнеса есть определенная проблема, которую нужно решить. Он точно знает, сколько денег готов потратить и зачем. Здесь нет эмоционального эффекта, как у человека.

— А если компания не знает, какая у нее есть проблема?

— Да, бывает и такое. Бизнес не всегда знает, что есть такая необходимость. Это не очевидно, потому что в рутине бизнес пытается наладить свои процессы, выстроить работу и забывает о важных аспектах, которые способны не только оптимизировать и повысить эффективность работы, но и существенно сэкономить деньги.

— И вот здесь нужен специалист извне?

— Верно. Например, Beeline сейчас позиционирует себя как компания, которая предлагает выгодные решения для бизнеса. Мы не только помогаем бизнесу решить его проблемы и сократить расходы, но и предлагаем решения для развития его бизнеса и его клиентов.

— Чем это отличается от обычной продажи продукта?

— На рынке слишком много предложений, общий информационный шум достаточно высок. Чтобы найти какой-то продукт, компания должна обладать нужными компетенциями и знаниями. Также требуется время на изучение рынка и предложений. В таких ситуациях консультации экспертов в этой области будут более эффективны и полезны.

Мы как раз помогаем компаниям выявить процессы, где можно улучшиться, и предлагаем оптимальные решения. Все для того, чтобы бизнес мог сфокусироваться на главном. То есть нужно быть не просто продажником, а экспертом в бизнес-решениях.

— Как это работает на практике?

— Например, у Beeline есть решение под названием «Call-центр». Многие компании нуждаются в такой услуге и пытаются внедрить эту систему у себя, с первого взгляда это может показаться простым делом. А ведь это закуп оборудования, большая операционная нагрузка, огромные затраты на содержание штата сотрудников и множество прочих нюансов. Мы предлагаем бизнесу передать этот сложный процесс нашей компании, так как у нас в этом направлении очень большой опыт и современное техническое оснащение.

Наша сильная сторона в том, что система качества, которая построена у нас, распространяется на наших клиентов. Эсен Имантуров

Фактически Beeline обеспечивает качество работы в этом направлении, взяв на себя все проблемы, в то время как бизнес может заняться стратегическим развитием.

— А если речь идет о малом или среднем бизнесе? Какие здесь могут быть предложения?

— Тем, у кого большой поток звонков от клиентов, мы предлагаем виртуальную АТС. Теперь бизнесу нет необходимости тратиться на дополнительное оборудование. За определенную абонентскую плату бизнес может воспользоваться оборудованием в облаке с большим функционалом, которое позволяет распределять звонки и контролировать качество работы сотрудников, производить эффективные продажи, не упускать ни один входящий вызов и постоянно совершенствовать процесс обслуживания на основе записанных разговоров.

Малый и средний бизнес может часто переезжать с места на место. И в этом плане наша виртуальная АТС очень удобна, потому что оборудование не надо перевозить, заново его настраивать.

Кроме того, мы предоставляем очень актуальную для современного бизнеса услугу предоставления электронной отчетности в госорганы. Вкратце она делает возможным сдачу налоговой отчетности удаленно в онлайн-режиме, это очень долгожданная и востребованная на рынке услуга.

— Если мы говорим о решениях для клиентов, как это работает?

— У бизнеса всегда должен быть инструмент принятия и получения оплаты с клиентов. Не должно быть такого, например, что товар есть, человек хочет заплатить, а ты не можешь принять оплату. Поэтому мы создаем инструменты для облегчения этого процесса. Мы не только предоставляем инструмент, но и на начальном этапе помогаем его раскрутить, например, делаем промо-акции, рекламируем в телеком-каналах, в том же самом Balance — нашем приложении.

— А если бизнесу нужна только поддержка его акций, например?

— У нас есть программа лояльности «Рахмат», которая нацелена на всю нашу базу. В ней клиент может рекламировать свои акции. Но мы не просто предоставляем платформу, но и консультируем, что именно должен сделать бизнес, чтобы его акция прошла эффективно. Например, какой лучше подобрать дизайн, какие ключевые слова лучше подобрать для той или иной аудитории.

— Почему такая модель бизнеса более эффективна, чем классическая?

— Сейчас вообще остается все меньше и меньше «классического» в подходах к бизнесу. Мы понимаем, что сейчас телеком-услуги и продукты уже есть у любого бизнеса. Бизнесу нужен толчок в развитии. Мы видим, куда движется мир, что происходит в других странах, какие решения они внедряют, чтобы развивать свой бизнес. И эти лучшие практики мы пытаемся применить в нашей компании.