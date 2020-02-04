Освобождение Батукаева. Свидетель: анализы вора в законе сфальсифицированы

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

В ходе судебного заседания допрошена врач-онколог Дамира Байзакова.

Адвокат Алия Турумбекова рассказала 24.kg, что свидетель входила в состав депутатской комиссии по расследованию освобождения вора в законе.

По ее словам, Дамира Байзакова заявила, что анализы Азиза Батукаева сфальсифицированы.

Она добавила, что Дамира Байзакова ранее была в неприязненных отношениях с Эмилем Макимбетовым.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.