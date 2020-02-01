В Кыргызстане ряд милицейских начальников отстранили от должностей

Решением коллегии МВД за серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности свыше 30 руководителей наказали в дисциплинарном порядке. Работу ряда руководителей повторно рассмотрят на коллегии МВД по итогам I квартала 2020 года, сообщили в пресс-службе МВД.

За допущенные недостатки и серьезные упущения, слабую организацию работы освобождены от занимаемых должностей:

начальник 2-го управления службы криминальной милиции М.Бопушев;

начальник Тюпского РОВД Иссык-Кульской области Д.Исаков;

начальник Джети-Огузского РОВД Иссык-Кульской области Т.Исаев;

начальник Чуйского РОВД Чуйской области Ч.Шаршеналиев;

начальник отдела службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Таласской области У.Самудинов.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил на заседании коллегии, что в 2019 году зарегистрировали 63 преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов. Из них 27 фактов коррупции, 22 факта превышения должностных полномочий, два мошенничества.