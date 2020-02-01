10:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане ряд милицейских начальников отстранили от должностей

Решением коллегии МВД за серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности свыше 30 руководителей наказали в дисциплинарном порядке. Работу ряда руководителей повторно рассмотрят на коллегии МВД по итогам I квартала 2020 года, сообщили в пресс-службе МВД.

За допущенные недостатки и серьезные упущения, слабую организацию работы освобождены от занимаемых должностей:

  • начальник 2-го управления службы криминальной милиции М.Бопушев;
  • начальник Тюпского РОВД Иссык-Кульской области Д.Исаков;
  • начальник Джети-Огузского РОВД Иссык-Кульской области Т.Исаев;
  • начальник Чуйского РОВД Чуйской области Ч.Шаршеналиев;
  • начальник отдела службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Таласской области У.Самудинов.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил на заседании коллегии, что в 2019 году зарегистрировали 63 преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов. Из них 27 фактов коррупции, 22 факта превышения должностных полномочий, два мошенничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142303/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
Занимается поборами. На начальника Ленинского РОВД пожаловались сотрудники
Главой ГУБОП МВД стал Каныбек Абдрахманов. Он обвинялся в вымогательстве взятки
Начальником следственной службы МВД стал Сыргак Айткурманов
Полк спецназначения «Шумкар» ищет новобранцев — требования
Являются сватами. В МВД подтвердили родственные связи замминистра с Матраимовыми
Конфликт в Ороке. Начальник Сокулукского РОВД уволился по собственному желанию
Уволенного экс-начальника УВД Джалал-Абадской области назначили в МВД
Чистка милицейских рядов. Уволены 155 сотрудников МВД Кыргызстана
Увольнение бывшего замглавы ГУГССО Ралиса Касанова признали незаконным
Назначены новые глава ГУВД Бишкека и начальники управлений МВД
Популярные новости
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом из&nbsp;Китая Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом из Китая
No&nbsp;comments. Водитель справил нужду прямо из&nbsp;салона маршрутки в&nbsp;центре Бишкека No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пассажира рейса из&nbsp;Таиланда заподозрили коронавирус В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Бизнес
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
Школа банкира банка &laquo;Бай Тушум&raquo; открывает набор на&nbsp;2020 год Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
1 февраля, суббота
10:42
Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире по ММА в Казахстане Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире по ММА в...
10:33
В Кыргызстане ряд милицейских начальников отстранили от должностей
10:21
Дело Азимжана Аскарова пересмотрят. Верховный суд назначил дату
10:09
Посол США прокомментировал визовые ограничения для граждан Кыргызстана
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился во всех районах