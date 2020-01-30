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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Адвокаты просят суд продлить срок ознакомления с материалами

Адвокаты фигурантов уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа подали ходатайство в Первомайский районный суд. Об этом 24.kg сообщил юрист, защищающий экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, он и его подзащитный успели ознакомиться только с 30 томами уголовного дела, осталось изучить еще 50.

«Мы физически не успеем до 1 февраля все рассмотреть как следует. Поэтому и обратились в суд с просьбой продлить срок. Если суд наше ходатайство не удовлетворит, будем обращаться в ГСУ МВД. Если и там наше прошение оставят без внимания, не подпишем протокол. Без наших подписей он не может быть передан в Генпрокуратуру для направления в суд», — отметил Бакытбек Автандил уулу.

Он добавил, что Канат Сагымбаев не согласен с предъявленными обвинениями и считает, что в уголовном деле нет весомых доказательств, подтверждающих его причастность. «Моего подзащитного оговорили два других фигуранта, которые ранее пошли на сделку со следствием», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Кыяс Смалиев и Алга Кылычев дали показания против остальных подозреваемых, но, как считают юристы и сами подследственные, Смалиев и Кылычев солгали следствию.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142105/
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