Замглавы Ат-Баши встретился с митингующими против логистического центра

Заместитель акима Ат-Башинского района Нарынской области Жумагул Тентимишов встретился с митингующими против строительства логистического центра. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, с населением не проводится достаточной информационной работы. «Они не знают, что землю не отдавали и не продавали китайцам. Она в аренде у кыргызской компании ОсОО «Нур Строй Монтаж» и находится в собственности СЭЗ «Нарын», — пояснил Жумагул Тентимишов.

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Он отметил, что местное население обеспокоено нынешней ситуацией в Китае и распространением коронавируса, поэтому атбашинцы выступили против прибытия на место рабочих из КНР.

«Мы сказали, что мы всегда готовы выслушать мнение народа и доведем до вышестоящих органов их требования, и будем следить, чтобы проект осуществлялся в рамках закона», — сказал замглавы Ат-Башинского района.

Он также добавил, что местные предприниматели также обратились к властям с предложением построить крупный мясокомбинат и склады для хранения картофеля. По их инициативе назначены переговоры.