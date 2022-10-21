09:02
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Экономика

В Кыргызстане планируется открыть почтово-логистический парк

В Кыргызстане планируется создать почтово-логистический парк, который предоставит доступ к международным рынкам. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев на форуме E-Commerce EXPO 2022.

По его словам, Кыргызстан может стать торгово-логистическим транзитным хабом. Ведь республика выгодно расположена вдоль ключевых транспортных коридоров. КР может использовать транзитную возможность для электронной торговли.

«Планируем открыть почтово-логистический парк. Там будут, например, бондовая зона и мультимодальный GSP и CCIC. У Кыргызстана есть возможность использовать транзитный потенциал, так как совместный рынок — это более 3,2 миллиарда человек», — сказал Марат Черикчиев.

При этом он признал, что сейчас у Кыргызстана есть логистические проблемы. Например, товары из Китая летят через другие государства. Поэтому доставка занимает 80 дней.

«Мы хотим, чтобы товары приходили напрямую в Центральную Азию с центром в Бишкеке и здесь проходили обработку и следовали далее. Мы хотим сделать более дешевую логистику из КНР, а затем наладить работу с европейскими маркетплейсами. Так у наших граждан появится доступ к европейским товарам», — заключил глава «Кыргыз почтасы».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248730/
просмотров: 2403
Версия для печати
Материалы по теме
Взаимовыгодно. Торгово-логистический комплекс строят Кыргызстан и Казахстан
Wildberries построит логоцентр в Узбекистане. Кыргызстан над проектом еще думает
Крупный российский грузоперевозчик открывает в Кыргызстане первый филиал
Логистические центры Китая хотят строить в Кыргызстане бондовые склады
В Кара-Суйском районе построят логистический центр
Пять хабов на границе, в том числе с Кыргызстаном, намерен построить Казахстан
Стройку логистического центра на казахско-кыргызской границе проверил чиновник
Кабмин трансформировал землю в Кара-Суу для размещения логистического центра
Логистический центр в Ат-Баши. Проект опять пересмотрят — нет инвестора
В районе КПП «Ак-Тилек» построят совместный с Казахстаном логистический центр
Популярные новости
Корпорация &laquo;Росатом&raquo; уже работает в&nbsp;Кыргызстане. Какие проекты реализует Корпорация «Росатом» уже работает в Кыргызстане. Какие проекты реализует
Какие государственные гарантии дает легализация активов Какие государственные гарантии дает легализация активов
Цифра дня.&nbsp;1,8 тысячи человек легализовали свое имущество Цифра дня. 1,8 тысячи человек легализовали свое имущество
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;19&nbsp;февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 февраля
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
22 февраля, четверг
09:01
Закон о НКО. Деление на политическую и неполитическую деятельность ошибочно Закон о НКО. Деление на политическую и неполитическую д...
08:46
За две недели в Кыргызстане немного подорожал бензин
08:26
«Игры будущего» в Казани. Садыр Жапаров пожелал победы команде Кыргызстана
08:11
Садыр Жапаров встретился с Рустамом Миннихановым: о чем говорили
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 февраля, среда
23:45
Сервис NotesGPT теперь позволит вести голосовые заметки и переводить их в текст
23:09
Мужчина шантажировал видеороликом и вымогал деньги у патрульных
22:41
Минцифры Кыргызстана полностью переходит на электронный формат
22:18
Активиста задержали на митинге. Суд постановил выплатить ему 40 тысяч сомов
22:00
Чудаки парковки. Бишкекчане просят отгородить тротуары от машин