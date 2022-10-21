В Кыргызстане планируется открыть почтово-логистический парк

В Кыргызстане планируется создать почтово-логистический парк, который предоставит доступ к международным рынкам. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев на форуме E-Commerce EXPO 2022.

По его словам, Кыргызстан может стать торгово-логистическим транзитным хабом. Ведь республика выгодно расположена вдоль ключевых транспортных коридоров. КР может использовать транзитную возможность для электронной торговли.

«Планируем открыть почтово-логистический парк. Там будут, например, бондовая зона и мультимодальный GSP и CCIC. У Кыргызстана есть возможность использовать транзитный потенциал, так как совместный рынок — это более 3,2 миллиарда человек», — сказал Марат Черикчиев.

При этом он признал, что сейчас у Кыргызстана есть логистические проблемы. Например, товары из Китая летят через другие государства. Поэтому доставка занимает 80 дней.

«Мы хотим, чтобы товары приходили напрямую в Центральную Азию с центром в Бишкеке и здесь проходили обработку и следовали далее. Мы хотим сделать более дешевую логистику из КНР, а затем наладить работу с европейскими маркетплейсами. Так у наших граждан появится доступ к европейским товарам», — заключил глава «Кыргыз почтасы».