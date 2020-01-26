Афиша Бишкека на неделю: танцевальные мастер-классы и интересные лекции

8-31 января. Выставка «Древо жизни»

Авторы работ — дети с особенностями развития. Доказано, что искусство лечит. Вот и Нуркаллый уулу Бек с помощью рисования начал говорить. Мальчик лепит, рисует, шьет и мечтает стать известным дизайнером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Фото Музея ИЗО имени Г.Айтиева

17-31 января. Выставка «Мир интарсии»

Представлены произведения заслуженного деятеля культуры КР, художника-декоратора, монументалиста, дизайнера, мастера маркетри, бутафора, создателя уникальной отечественной техники «интарсия» Владимира Горового и работы его учеников — более 25 картин.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

28 января. Лекция «Кыргызская теория пассионарности»

Бессмертие нации, возможно ли оно? Если возможно, то в чем его сила? Кто или что является хранителем этой силы? Какова продолжительность жизни этноса? На следующей лекции кыргызоведения будет возможность об этом поразмыслить.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

29 января. Встреча «Шокунин»

Искусствовед и музыкальный критик расскажет о музыке. Регистрация по ссылке.

ololoVictory, 18.30.

30 января. Кинопремьеры

«Playmobil фильм: Через вселенные» (мультфильм). Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски. Вместе с новым другом Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях.

«1917» (драма). Разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат. Смогут ли они выиграть гонку со временем?

«Маленькие женщины» (мелодрама). Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

«Кома» (фантастика). После таинственной и страшной аварии молодой, талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое кома на самом деле.

«Идеальная няня» (драма). У нее есть ключи от их квартиры. Они сами впустили ее в свою жизнь и отдали в ее руки своих детей. Молодая пара не могла даже мечтать, что сможет найти идеальную няню — строгую, опрятную француженку с огромным опытом. Она выглядит заботливой и доброй, но в ее душе скрывается всепоглощающая тьма.

«Гретель и Гензель» (ужасы). Девушка вместе с младшим братом отправляется в лес. Она надеется найти еду, но находит лесную злую ведьму.

31 января. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 12.00.

31 января. Концерт группы «Маша и медведи» (Москва)

Прозвучат абсолютно новые песни, а также всеми любимые, проверенные временем хиты: «Любочка», «Земля», «Мария», «Рейкьявик» и многие другие.

Клуб Promzona.Space, 22.00.

31 января. Танцевальные мастер-классы

Солисты Санкт-Петербургского театра «Искушение» приглашают на мастер-классы «Разогрев в направлении модерна и классического танца», «Партерная техника и авторская хореография в направлении контемпорари», «Авторская хореография с элементами акробатики».

ТСК «Мария», 18.00.

