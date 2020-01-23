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Общество

Стройкомпания огородила муниципальную землю и препятствует сносу забора

Строительная компания «Бишкеккурулуш» огородила муниципальную землю и препятствует ее освобождению. Об этом 24.kg сообщил начальник управления землепользования и строительства мэрии Бишкека Талант Иманакун уулу.

По его словам, в микрорайоне «Улан» компания строит многоэтажный дом.

«Они незаконно дополнительно огородили муниципальный участок размером около 20 соток и установили там строительную технику. Мы получили предписание прокуратуры об устранении нарушения земельного законодательства. Пять дней назад дали уведомление компании, чтобы они освободили добровольно. Но они с нами не согласились, и сегодня мы поставили на демонтаж», — сказал он.

Талант Иманакун уулу добавил, что строители пытались помешать демонтажу. На место вызвана милиция. «Сейчас идет демонтаж», — сообщил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141373/
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