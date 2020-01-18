В Сокулуке милиция просит опознать тело. Осторожно, фото!

В Сокулукском районе 5 января милиция рядом с территориальной больницей обнаружила неопознанное тело женщины европейской национальности. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что умершей 55-60 лет, на ее теле не было каких-либо признаков насильственной смерти.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Милиция просит опознать труп женщины

Ее приметы: худощавого телосложения, волосы седые.

Была одета: пиджак серого цвета, спортивная куртка бирюзового цвета, кофта серого цвета, утепленные спортивные штаны черного цвета, на ногах сапоги черного цвета.

Всех, кто что-либо знает об умершей, просят сообщить в ОВД Сокулукского района по телефонам: дежурная часть — 0313253380, 0312607567, 0558861486, 0709353529.