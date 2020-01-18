Очередь перед границей с Казахстаном. У КПП стоят около 140 грузовиков

На обочине автомобильной дороги перед пунктом пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» находятся около 140 грузовиков. Об этом 24.kg сообщили в отделе по связям с общественностью ГПС.

В ведомстве отметили, что причина скопления — дополнительные проверки грузовиков со стороны представителей Комитета по доходам РК на территории Казахстана. «По словам водителей, они ожидают грузосопроводительные документы от владельцев грузов», — сказали в Погранслужбе.

В ГПС подчеркивают, что с кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.

«Пограничники Кыргызстана осуществляют проверку документов на право пересечения госграницы и осматривают транспортные средства на наличие запрещенных к перемещению через госграницу наркотических средств и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ», — добавили в Пограничной службе.

По данным ведомства, на 10.00 в пункте пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» в очереди непосредственно перед КПП находятся 20 грузовых автомашин, которые следуют в Казахстан.