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Общество

В Минэкономики выявлены нарушения при назначении проверок бизнеса

В Министерстве экономики выявлены нарушения требований законодательства о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По закону проверки бизнеса полномоченными госорганами осуществляются только после согласования с межрегиональным управлением Министерства экономики. За 2017-2019 годы ведомство согласовало 53 предписания (из них 25 внеплановых) проверяющих государственных органов на проведение проверок объектов ОсОО «П.Н.». Но компания была зарегистрирована в Минюсте 25 августа 2016 года. Это значит, что в течение трех лет ее не имели права проверять.

«Аналогичные нарушения допущены при согласовании плановых проверок уполномоченных государственных органов 8 августа 2019 года в ОсОО «Я.М.», зарегистрированного в органах юстиции 6 апреля 2018 года, 14 мая 2019 года в ОсОО «Горно-инвестиционная компания «Д.Ю.» (25 августа 2017 года), 11 марта 2019 года в ОсОО «Г.И.С.» (31 мая 2016 года). Кроме того, в нарушение постановления правительства о введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства без наличия обстоятельств, исключающих действие моратория, межрегиональным управлением согласовано Госэкотехинспекции проведение внеплановой проверки в деятельности ОсОО «Н.П.». Имеют место случаи необоснованного отклонения предписаний проверяющих госорганов на проведение проверок субъектов предпринимательства без законных на то оснований», — говорится в сообщении.

К примеру, 13 сентября 2019 года межрегиональным управлением предписание Госэкотехинспекции на проведение проверки по рациональному природопользованию и экологической безопасности в деятельности ОсОО «М.Г.» в части разработки карьеров, расположенных в Ысык-Атинском районе Чуйской области, отклонено в связи с введенным временным запретом (мораторием) на проведение проверок субъектов предпринимательства. Но по постановлению правительства запрет (мораторий) на проведение проверок не распространяется в отношении субъектов предпринимательства, осуществляющих изучение и разработку недр. Кроме этого, Госэкотехинспекция на основании обращения Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана направила в межрегиональное управление предписания на проведение внеплановой проверки ряда автозаправочных станций на предмет соответствия реализации нефтепродуктов техническим регламентам Таможенного союза. Межрегиональное управление согласовало предписания на проведение проверок в деятельности ОсОО «Н. к. С.», ОсОО «ВКВ О.Г.», ОсОО «П.И.», ОсОО «А.О.», но при этом отклонило предписания на проведение проверок ОсОО «Э.О.» и ОсОО «Т.Э.С.», ссылаясь на запрет (мораторий) на проведение проверок субъектов предпринимательства.

«Это обстоятельство свидетельствует об избирательном подходе и отсутствии единой практики при разрешении аналогичных вопросов по согласованию проверок субъектов бизнеса, что может явиться следствием заинтересованности должностных лиц межрегионального управления и неправомерного предоставления преимуществ отдельным предпринимателям, порождая коррупционные риски. По итогам проверки Генеральной прокуратурой республики по вышеизложенным, а также другим выявленным нарушеним внесены представления об устранении нарушений законов и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц», — заключили в главном надзорном органе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140786/
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