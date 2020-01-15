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Общество

Бухгалтер, уборщик, технолог, швея. Какие профессии востребованы в Кыргызстане

В Жогорку Кенеше обсуждают поправки в Закон «О содействии занятости населения».

Депутат Аалы Карашев поинтересовался, сколько в Кыргызстане частных и государственных предприятий. Чиновники озвучили цифры: производственных объектов — 27 тысяч, из них 10 тысяч — государственные, 17 тысяч — частные.

Парламентарии также просили заместителя министра труда и социального развития Камалдина Токтосартова озвучить, какие профессии наиболее востребованы в стране.

По данным ведомства, востребованы такие специальности, как бухгалтер, технолог, уборщик, швея, офис-менеджер.

Чиновник посетовал, что во многих профлицеях не готовят по этим направлениям. Государство тратит до 30 миллионов сомов в год на переобучение кадров.

В Кыргызстане 96 тысяч безработных, и чтобы отрегулировать процедуру выплаты им пособия, будет принят подзаконный акт, в котором регламентированы порядок регистрации и учета тех, кто не трудоустроен и ищет работу. Будут внесены соответствующие изменения в положение о порядке, условиях и сроках выплаты пособий.

А вместо определения «постоянное место жительства» будет использоваться «место жительства» либо «место пребывания».

Исхак Масалиев считает, что это внесет путаницу, так как непонятно, в чем разница между ними.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140551/
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