В Таласской области нашли раненого снежного барса. Его привезли в Бишкек

В Бишкек привезли раненого снежного барса, пойманного в Таласской области. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Бактыбек Рысалиев.

По его словам, животное обнаружили накануне на дереве в лесу. В ведомстве не знают, как снежный барс там оказался и кто ему нанес ранение.

В соцсетях опубликовали видео раненого животного.

«После того как его доставили в Бишкек, состоялся консилиум. Рентген-снимок показал, что животному нанесли огнестрельное ранение в область головы. Врачи назначили необходимое лечение. Сейчас барс находится под капельницей в клинике на базе Аграрной академии под наблюдением ветеринаров и сотрудников ГАООСиЛХ», — сказал Бактыбек Рысалиев.

Он отметил, что животному необходимо провести операцию, но оно очень слабое, может не выдержать наркоз.

«Барс не ест, не пьет. Как немного восстановится, будет проведена операция», — добавил пресс-секретарь.

Далее животное для полного восстановления могут перевести в реабилитационный центр в селе Ананьево на Иссык-Куле.

В ведомстве подчеркнули, что начали расследование совместно с правоохранительными органами, как снежный барс оказался в Таласской области и как получил ранение.