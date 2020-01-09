Нападение на редактора Factcheck.kg. Омбудсмен требует тщательного расследования

Инцидент с главным редактором сайта Factcheck.kg Болотом Темировым должен тщательным образом расследоваться. Такое заявление сделал омбудсмен Токон Мамытов.

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По его словам, представители свободных СМИ в последнее десятилетие подвергаются рискам.

«Общество должно уважать профессию журналиста. В случае несогласия с их позицией и результатами их работы необходимо действовать только в рамках закона и в правовом поле. Все инциденты, связанные с представителями СМИ, аппарат омбудсмена держит под контролем и принимает активные меры по защите их прав и прав граждан на свободный доступ к информации. Инцидент с главным редактором сайта Factcheck.kg Болотом Темировым должен быть взят на контроль руководства МВД КР и тщательным образом расследоваться», — считает Токон Мамытов.

Напомним, сегодня в обед трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания.