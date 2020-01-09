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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки. Мэрия обещает, что изъятия собственности не будет

В мэрии Бишкека уверяют, что принятие проекта детальной планировки центральной части столицы не подразумевает изъятия частной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, ПДП утвержден 25 декабря 2019 года на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

«Проект детальной планировки не рассматривает изъятие земельных участков горожан и не узаконивает ранее построенные объекты. ПДП — технический документ, который устанавливает основные требования (плотность, функциональное назначение, линии регулирования, транспортную и инженерную инфраструктуру) при проектировании зданий и сооружений. Кроме того, он служит основой при разработке проектов застройки кварталов и участков, выдаче архитектурно-планировочных условий на проектирование», — отметили в мэрии.

Ни у кого нет права давить на горожан или вынуждать их продавать имущество, и тем более изымать его против воли на основании ПДП.

Мэрия Бишкека

В муниципалитете добавили, что проект рассмотрен, обсужден с горожанами и одобрен правительством КР, депутатами Жогорку Кенеша, городскими службами, общественными организациями, Союзом архитекторов КР, межведомственной комиссией и депутатами Бишкекского городского кенеша.

Горожане могут обратиться с вопросами в Единое окно Бишкекглавархитектуры по телефону 0312456809.

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Отметим, что в социальных сетях появилось обращение к бишкекчанам о том, что муниципалитет планирует принять правила землепользования и застройки (ПЗЗ). «С принятием ПДП автоматически узаконено все незаконное. А также очень много частной собственности стало практически незаконным: вместо частных домов нарисовали высотку, и теперь права собственников ограничены. Госмашина будет давить до тех пор, пока вы не сдадитесь и не продадите за копейки свою недвижимость. В следующей части — ПЗЗ уже заложено изъятие частной собственности в добровольно-принудительном порядке за ту цену, которую вам назначат», — отмечается в обращении.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го проект детальной планировки центральной части Бишкека сразу вызвал нарекания. Горожане опасались, что после его принятия мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП столицы разрабатывали несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания.
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