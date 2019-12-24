Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности

Водитель автобуса, на которого пожаловались, что он не выпустил ребенка, продолжит работать. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, проведенная проверка показала, что водитель не обижал ребенка. В муниципалитете отметили, что в тот же день, как поступила жалоба, выяснены маршрут и личность водителя. Чтобы разобраться в ситуации, были приглашены сотрудники милиции, мама и ребенок.

Фото пресс-службы мэрии. Заявление мамы ученика

В автобусах установлены видеокамеры, при детальном просмотре записи зафиксировано, что водитель не допустил никаких противоправных действий в отношении ребенка.

«Он даже не проронил ни одного грубого слова. Школьник сам не вышел на своей остановке (конечная автобуса), уехал в обратную сторону, только через некоторое время признался, что потерял деньги. Водитель не требовал от него оплату за проезд, мальчик самостоятельно вышел на ближайшей остановке», — добавили в мэрии.

Мама ученика извинилась перед водителем, признавшись, что сын сказал неправду.

Она также попросила не выкладывать видео и фотофакты, не травмировать ее ребенка.

«К водителю претензий нет, он продолжит работу в команде Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия», — подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, что в редакцию 24.kg обратилась жительница Бишкека. Она рассказала, что водитель автобуса № 7 не выпустил ее сына из транспорта из-за того, что последний потерял 8 сомов за проезд. В мэрии сообщили, что водитель уволен. По факту удержания несовершеннолетнего ребенка водителем одного из автобусов ГУВД Чуйской области начало досудебное производство.