16:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности

Водитель автобуса, на которого пожаловались, что он не выпустил ребенка, продолжит работать. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, проведенная проверка показала, что водитель не обижал ребенка. В муниципалитете отметили, что в тот же день, как поступила жалоба, выяснены маршрут и личность водителя. Чтобы разобраться в ситуации, были приглашены сотрудники милиции, мама и ребенок.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. Заявление мамы ученика

В автобусах установлены видеокамеры, при детальном просмотре записи зафиксировано, что водитель не допустил никаких противоправных действий в отношении ребенка.

«Он даже не проронил ни одного грубого слова. Школьник сам не вышел на своей остановке (конечная автобуса), уехал в обратную сторону, только через некоторое время признался, что потерял деньги. Водитель не требовал от него оплату за проезд, мальчик самостоятельно вышел на ближайшей остановке», — добавили в мэрии.

Мама ученика извинилась перед водителем, признавшись, что сын сказал неправду.

Она также попросила не выкладывать видео и фотофакты, не травмировать ее ребенка.

«К водителю претензий нет, он продолжит работу в команде Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия», — подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, что в редакцию 24.kg обратилась жительница Бишкека. Она рассказала, что водитель автобуса № 7 не выпустил ее сына из транспорта из-за того, что последний потерял 8 сомов за проезд. В мэрии сообщили, что водитель уволен. По факту удержания несовершеннолетнего ребенка водителем одного из автобусов ГУВД Чуйской области начало досудебное производство.

Ссылка:
просмотров: 1644
Версия для печати
Материалы по теме
Уволен водитель автобуса. Он не выпускал школьника, который потерял деньги
Мальчик не смог оплатить проезд. Водитель маршрута № 7 удерживал его в салоне
График работы автобусов сократят. Они не готовы к зиме
Более половины водителей автобусов Бишкека не сдали экзамен на знание ПДД
Бишкекчане просят пустить общественный транспорт по улице Профсоюзной
Маршрут преткновения. В мэрии не запрещали выходить на линии автобусам № 5
Консенсус нашли. Автобусы частной фирмы выйдут на маршрут № 5 в Бишкеке
Маршрут преткновения. Жители жилмассива «Колмо» вышли на митинг
Как частник и мэрия не поделили городской автобусный маршрут
Турция готова дать Бишкеку кредит на приобретение автобусов
Популярные новости
С&nbsp;января 2020 года пункт пропуска &laquo;Кордай&raquo; закроется С января 2020 года пункт пропуска «Кордай» закроется
Фото дня. В&nbsp;городе&nbsp;Ош открыли кафе, в&nbsp;которое женщинам вход запрещен Фото дня. В городе Ош открыли кафе, в которое женщинам вход запрещен
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову дали 15&nbsp;лет, Кулматова освободили Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову дали 15 лет, Кулматова освободили
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще «Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
Xiaomi Mi&nbsp;Note 10&nbsp;уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store + беспроводные наушники в&nbsp;подарок! Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
24 декабря, вторник
16:14
Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появил...
15:48
FFKR Football Awards — 2019. «Эпоха футбола», лучшие игроки и тренеры — кто они
15:15
Суд по ремонту Исторического музея. Отвод председательствующему отклонен
14:38
Суд по ремонту Исторического музея. Председательствующему заявлен отвод
14:18
В Бишкеке простились с режиссером Болотом Шамшиевым