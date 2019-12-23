Освобождение Батукаева. Десяти фигурантам продлили меру пресечения

Десяти фигурантам уголовного дела по незаконному досрочному освобождению вора в законе Азиза Батукаева продлили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.
Уточняется, что суд продлил домашний арест до 28 февраля 2020 года:
— Ирине Цоповой;
— Аиде Саляновой;
— Эмилю Макимбетову;
— Шамилю Атаханову;
— Зарылбеку Рысалиеву;
— Мурату Бекенову;
— Фархаду Атаходжаеву;
— Али Касымову;
— Динаре Сагинбаевой;
— Кубату Жуматаеву.
Все они согласились сотрудничать со следствием.
Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.
Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.