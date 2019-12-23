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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Десяти фигурантам продлили меру пресечения

Десяти фигурантам уголовного дела по незаконному досрочному освобождению вора в законе Азиза Батукаева продлили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что суд продлил домашний арест до 28 февраля 2020 года:

— Ирине Цоповой;

— Аиде Саляновой;

— Эмилю Макимбетову;

— Шамилю Атаханову;

— Зарылбеку Рысалиеву;

— Мурату Бекенову;

— Фархаду Атаходжаеву;

— Али Касымову;

— Динаре Сагинбаевой;

— Кубату Жуматаеву.

Все они согласились сотрудничать со следствием.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
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