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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Адвокаты не знают, в чем еще обвиняют Курсана Асанова, помимо злоупотребления

Адвокаты экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова не знают, по каким еще эпизодам, помимо злоупотребления должностным положением, проходит фигурантом их подзащитный. Об этом 24.kg сообщила Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, Курсана Асанова систематически вызывают на допрос в Военную прокуратуру, но по каким фактам — юристу неизвестно, поскольку адвокатов даже не уведомляют о них.

«В ЕРПП зарегистрирован эпизод только по одной статье «Злоупотребление должностным положением». Но у него еще три-четыре деяния, которые ему приписывают. Но в чем они заключаются, непонятно. На допросы постоянно приглашают супругу Асанова и всех ее родственников», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Она добавила — подробности сообщить не может, поскольку дала подписку о неразглашении. Известно только, что супруга Курсана Асанова фигурирует в деле о неуплате налогов.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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