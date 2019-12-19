Освобождение Батукаева. Судебный процесс в ГКНБ ограничит права сторон

Сегодня судья Первомайского районного суда Бишкека на основании ходатайства прокурора перенес судебные заседания по делу об освобождении Азиза Батукаева в здание ГКНБ.

«Это ограничивает права сторон», — заявил 24.kg адвокат Бактыбек Жумашев, комментируя это решение суда.

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По его словам, закон разрешает переносить процессы в СИЗО ГСИН или ГКНБ, но в данном случае предпосылок не было.

«Это один из инструментов ограничения гласности судебного процесса. В Госкомитет нельзя проносить с собой аудио-, видеоаппаратуру. По сути, это ущемление прав участников сторон, поскольку они лишены возможности смотреть в свои электронные носители для того, чтобы просматривать материалы. Кроме того, секретарь будет вести протокол вручную, а соответственно, не успевать. У участников не будет возможности доказать, что он говорил какие-то вещи, которые не вошли в протокол заседания», — отметил Бактыбек Жумашев.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.