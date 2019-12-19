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Общество

Тридцать депутатов БГК не сдали декларации. Кто еще не сдал отчет

В Кыргызстане 5 тысяч 106 человек не сдали Единую налоговую декларацию за 2018 год. Об этом сегодня на координационном совещании правоохранительных и фискальных структур по вопросам противодействия коррупции сообщила начальник управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генпрокуратуры Гульнара Акимбаева.

По ее словам, среди тех, кто не сдал декларации, — депутаты Ошского и Бишкекского городских кенешей.

«Из общего числа 4 тысячи 649 человек сдали декларации с недостоверными сведениями. В Ошском городском кенеше из 45 депутатов 36 не сдали декларации, в Бишкекском городском декларации не сдали 30 человек», — сказала Гульнара Акимбаева.
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