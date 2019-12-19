Освобождение Батукаева. Судью Жапара Эрматова оставили под стражей до 2020 года

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения бывшему судье Жапару Эрматову и оставил его под стражей до 22 февраля 2020 года. Об этом 24.kg сообщили в суде.

Напомним, Эрматов, будучи судьей Нарынского городского суда, принял решение о досрочном освобождении вора в законе Азиза Батукаева в апреле 2013 года.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.