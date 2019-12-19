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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Марата Бекенова отпустили под домашний арест

Бывшего заведующего отделом безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Марата Бекенова отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что Марат Бекенов пошел на сделку со следствием и подписал соглашение о сотрудничестве. В связи с этим мера пресечения ему изменена.

Напомним, Марат Бекенов проходит по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Его задержали в июне и предъявили обвинение в соучастии в коррупции.
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