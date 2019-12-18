Дело Атамбаева. Курсану Асанову продлили домашний арест

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел вопрос о мере пресечения экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Постановлением следственного судьи бывшему милицейскому чиновнику продлили срок содержания под домашним арестом до 23 февраля.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.