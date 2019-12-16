Зимний туризм в Кыргызстане. В городе Ош построят горнолыжную базу

Сегодня в Кыргызстане существует около 22 зимних горнолыжных баз, из них функционируют только 16. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента туризма Максат Дамир уулу.

Отмечается, что сегодня есть определенные договоренности, согласно которым представители и владельцы горнолыжных баз страны поедут в Швейцарию, где обучатся системе предоставления услуг для туристов, в том числе гиды. «Обмен опытом состоится в рамках гранта, сумма которого составляет 1,5 миллиона швейцарских франков (около $2 миллионов)», — добавил Максат Дамир уулу.

По его словам, есть перспектива строительства горнолыжной базы в южной столице Кыргызстана.

«На данный момент имеется земельный участок на территории Алайского района, где хорошо идет снег. В принципе у нас все регионы благоприятны для развития зимнего туризма и не только», — заключил директор департамента туризма.