Скандал в школе «Газпром». Азамат Дикамбаев остается директором

Стало известно, что Азамат Дикамбаев остается директором школы «Газпром». Информацию 24.kg подтвердили в Бишкекском управлении образования.

Ранее сообщалось, что Азамата Дикамбаева уволили, а на его место назначили депутата БГК Валентину Лисниченко. Однако она в интервью 24.kg опровергла информацию, заявив, что ее назначили советником председателя правления фонда «Школа Газпром Кыргызстан».

Ученики и их родители вышли на акцию протеста, выразив поддержку Азамату Дикамбаеву.

После переговоров с чиновниками в субботу, 14 декабря, решено было оставить Азамата Дикамбаева на посту.

Школу «Газпром» изначально сопровождают скандалы. Для ее строительства выделили муниципальную землю, сообщалось, что она будет принадлежать муниципалитету. Однако после завершения строительства встал вопрос о передаче учебного заведения в управление одноименному фонду. Обучение в нем сделали платным — 22 тысячи сомов в месяц.

Напомним, межрайонный суд принял к производству административный иск горожан о признании недействительным постановления Бишкекского городского кенеша о передаче имущественного комплекса — школы «Газпром» одноименному фонду. Заседание назначено на 19 декабря.

Капсулу на месте строительства заложили 29 августа 2017 года президент Алмазбек Атамбаев и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. «Школа Газпром Кыргызстан» рассчитана на 960 ученических мест. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года. Для бесплатного обучения установлена квота в 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.