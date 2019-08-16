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Бизнес

Школа «Газпром» начнет работу с 1 сентября

По информации директора школы «Газпром» Азамата Дикамбаева, в настоящее время ведется работа по подготовке школы к набору учащихся и запуску с 1 сентября 2019 года.

Для предварительной записи ребенка в школу родителям необходимо обратиться по адресу: Бишкек, улица Токомбаева, 23/11 (пересекает Сухэ-Батора), время работы — с 9.00 до 16.00. Прием учащихся будет осуществляться на основании электронного тестирования.

17 августа в школе в 10.00 и 14.00 будет проведен День открытых дверей, где все желающие смогут узнать о будущей деятельности школы и условиях набора учащихся на 2019-2020 учебный год.

Учебный комплекс построен и полностью оборудован на средства ПАО «Газпром» в рамках социальной программы «Газпром — детям». 

Образцовая школа международного стандарта рассчитана на 960 учеников и включает в себя 33 класса.

Школа будет функционировать в формате полного дня: до обеда будет преподаваться образовательный стандарт, после обеда будут вестись обязательные дополнительные занятия по спортивным и творческим секциям.

Школа обеспечивает условия для инклюзивного образования, путем предоставления квоты для бесплатного обучения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Набор учащихся данной категории будет производиться по спискам, предоставленным мэрией Бишкека.

В школе планируется специализация по трем направлениям: физико-математическое, химико-биологическое и информационно-технологическое. Прорабатывается вопрос о возможности выдачи выпускникам школы двух аттестатов: российского и кыргызского образца.

Телефон для справок: 996222440001.
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