Иски Матраимовых против СМИ. Адвокат о том, как потратят деньги ответчиков

Фото 24.kg. Адвокат Татьяна Карыжинская

Адвокат Татьяна Карыжинская прокомментировала на пресс-конференции иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

По ее словам, журналисты с помощью домыслов, сомнительных документов и непроверенных фактов распространяют недостоверные сведения. Отвечать на вопросы, какие именно фразы или словосочетания стали причиной тяжких нравственных страданий, юрист не стала, сославшись на то, что все есть в исковом заявлении.

«Сейчас не судебное заседание. На провокационные вопросы отвечать не буду. Идите и получите иск», — сказала Татьяна Карыжинская.

Она считает, что совокупная сумма иска — 60 миллионов сомов — адекватна, а каков месячный доход СМИ и сколько получает журналист, к делу не относится.

«Все деньги, если суд удовлетворит иск моих клиентов, будут направлены в детские дома», — отметила адвокат.

Напомним, что Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Сегодня стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о снятии ареста.