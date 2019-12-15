Не топите тоску в шампанском. Как бороться с предновогодней депрессией

Новый год — самый яркий и радостный праздник детства. Ощущение волшебства, таинства появляется, когда все украшено. Даже запахи у новогоднего праздника раньше были особые, узнаваемые: живая елка, мандарины, шоколад, печенье.
Но с годами жизнь становится суетливее, и люди к концу года чувствуют не волшебство и приближение сказки, а апатию, полное безразличие и подступающую депрессию.
Специалисты объяснили 24.kg причины предновогодней хандры и поделились рецептами, как ее побороть.
Откуда берется депрессия?
То, что называют предновогодней (или «праздничной») депрессией, не является депрессией в буквальном смысле слова. Это не патология, а, скорее, подавленное состояние, плохое настроение, которое свойственно многим накануне праздников.
Я не хочу отмечать Новый год. Что делать?
Ничего. Если человек считает, что ему лучше в новогоднюю ночь остаться дома в компании телевизора, тазика с оливье и корзинки с мандаринами, — это его выбор. Праздник, особенно такой масштабный, как Новый год, надо отмечать так, как хочется лично тебе, а не по утвержденному обществом шаблону.
Если человек говорит, что он в самый главный праздник года хочет остаться в гордом одиночестве, означает ли это, что он в депрессии?
Это означает, что он просто устал и ему требуется перезагрузка. В таких случаях навязывать свое общество, тащить в ресторан или клуб не следует. Вы сделаете только хуже и можете нарваться на немотивированную агрессию, поссориться. Не портите сами себе праздник.
Чем может быть вызвана предновогодняя депрессия?
В канун Нового года мы подводим итоги. Если они неутешительные, человек впадает в депрессию, что не исполнил все пункты собственной повестки. А переживать разочарование от несбывшихся ожиданий при подведении итогов — естественно и адекватно. Грустить по этому поводу тоже. Эти чувства — показатель того, что важные потребности не удовлетворены, что надо менять направление активности или корректировать ожидания. Бывает, что человек под Новый год пережил какое-то личное потрясение. Развелся, к примеру, или уволился со скандалом. Эти аспекты также могут спровоцировать душевное расстройство, привести к фобии. Человек начинает бояться любых грандиозных торжеств. Они сопряжены у него с болью и потерями.
Есть ли рецепт, как побороть предновогоднюю хандру и не позволить ей перейти в затяжную депрессию?
Универсального способа, годного для любого человека, нет. Каждый случай индивидуален, и здесь зависит от причины депрессии. Если стресс вызван личными неурядицами, в наступившем году следует пересмотреть отношения с партнером, если же корень проблемы в работе — подумайте о смене сферы деятельности.
Как понять, что наступило профессиональное выгорание и может ли оно привести к апатии?
Под конец года нам всем свойственно ощущать усталость. Вы чувствуете неудовлетворение от того, чем занимаетесь, хотя, еще три месяца назад с удовольствием бежали на работу, а теперь раздражают и ваши обязанности, и коллеги, с которыми приходится делить офис. Ощущение собственной несостоятельности в профессиональном плане мешает настроиться на праздник.
Как можно справиться с этим и возродить интерес к работе?
Если после новогодних каникул вы выйдете на работу и почувствуете усталость, раздражительность, то меняйте место, а лучше — профиль деятельности. Нелюбимое дело способно нанести психологическую травму такую же по тяжести, как коллапс в личных взаимоотношениях.
Что можно порекомендовать людям, чьи планы на Новый год рухнули за несколько часов до боя курантов и не по их вине?
Можете сами смоделировать себе праздник. Накрыть стол, позвать гостей, сходить на площадь, главное, не остаться дома в одиночестве, если изначально не собирались встречать Новый год, лежа на любимом диване.
Всегда ли стоит под Новый год проводить работу над ошибками?
Попробуйте подвести хорошие итоги года. Можете записывать их на бумаге, можете посмотреть фотографии, которые скопились за год в телефоне, почитать переписку с близкими, которую вели в течение года. Но не акцентируйте внимание на неудачах — вспоминайте хорошее. И в итоге окажется, что год действительно был наполнен яркими впечатлениями.
Не пытайтесь заесть или запить депрессию. Это верное утверждение?
К сожалению, для многих алкоголь — это прямой путь для избавления от негативных мыслей. Но спиртное дает ощущение эйфории ненадолго. Повышать настроение таким образом не стоит, тем более что за возлияниями обычно следуют нарушения диеты. Обнаружив пару лишних килограммов, вы станете еще мрачнее. Важно помнить — алкоголь это, скорее, депрессант, а не лекарство от хандры. Злоупотреблять им в период психологической дисгармонии не стоит.