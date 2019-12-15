Не топите тоску в шампанском. Как бороться с предновогодней депрессией

Новый год — самый яркий и радостный праздник детства. Ощущение волшебства, таинства появляется, когда все украшено. Даже запахи у новогоднего праздника раньше были особые, узнаваемые: живая елка, мандарины, шоколад, печенье.

Но с годами жизнь становится суетливее, и люди к концу года чувствуют не волшебство и приближение сказки, а апатию, полное безразличие и подступающую депрессию.

Специалисты объяснили 24.kg причины предновогодней хандры и поделились рецептами, как ее побороть.

1 Откуда берется депрессия? То, что называют предновогодней (или «праздничной») депрессией, не является депрессией в буквальном смысле слова. Это не патология, а, скорее, подавленное состояние, плохое настроение, которое свойственно многим накануне праздников.

2 Я не хочу отмечать Новый год. Что делать? Ничего. Если человек считает, что ему лучше в новогоднюю ночь остаться дома в компании телевизора, тазика с оливье и корзинки с мандаринами, — это его выбор. Праздник, особенно такой масштабный, как Новый год, надо отмечать так, как хочется лично тебе, а не по утвержденному обществом шаблону.

3 Если человек говорит, что он в самый главный праздник года хочет остаться в гордом одиночестве, означает ли это, что он в депрессии? Это означает, что он просто устал и ему требуется перезагрузка. В таких случаях навязывать свое общество, тащить в ресторан или клуб не следует. Вы сделаете только хуже и можете нарваться на немотивированную агрессию, поссориться. Не портите сами себе праздник.

4 Чем может быть вызвана предновогодняя депрессия? В канун Нового года мы подводим итоги. Если они неутешительные, человек впадает в депрессию, что не исполнил все пункты собственной повестки. А переживать разочарование от несбывшихся ожиданий при подведении итогов — естественно и адекватно. Грустить по этому поводу тоже. Эти чувства — показатель того, что важные потребности не удовлетворены, что надо менять направление активности или корректировать ожидания. Бывает, что человек под Новый год пережил какое-то личное потрясение. Развелся, к примеру, или уволился со скандалом. Эти аспекты также могут спровоцировать душевное расстройство, привести к фобии. Человек начинает бояться любых грандиозных торжеств. Они сопряжены у него с болью и потерями.

5 Есть ли рецепт, как побороть предновогоднюю хандру и не позволить ей перейти в затяжную депрессию? Универсального способа, годного для любого человека, нет. Каждый случай индивидуален, и здесь зависит от причины депрессии. Если стресс вызван личными неурядицами, в наступившем году следует пересмотреть отношения с партнером, если же корень проблемы в работе — подумайте о смене сферы деятельности.

6 Как понять, что наступило профессиональное выгорание и может ли оно привести к апатии? Под конец года нам всем свойственно ощущать усталость. Вы чувствуете неудовлетворение от того, чем занимаетесь, хотя, еще три месяца назад с удовольствием бежали на работу, а теперь раздражают и ваши обязанности, и коллеги, с которыми приходится делить офис. Ощущение собственной несостоятельности в профессиональном плане мешает настроиться на праздник.

7 Как можно справиться с этим и возродить интерес к работе? Если после новогодних каникул вы выйдете на работу и почувствуете усталость, раздражительность, то меняйте место, а лучше — профиль деятельности. Нелюбимое дело способно нанести психологическую травму такую же по тяжести, как коллапс в личных взаимоотношениях.

8 Что можно порекомендовать людям, чьи планы на Новый год рухнули за несколько часов до боя курантов и не по их вине? Можете сами смоделировать себе праздник. Накрыть стол, позвать гостей, сходить на площадь, главное, не остаться дома в одиночестве, если изначально не собирались встречать Новый год, лежа на любимом диване.

9 Всегда ли стоит под Новый год проводить работу над ошибками? Попробуйте подвести хорошие итоги года. Можете записывать их на бумаге, можете посмотреть фотографии, которые скопились за год в телефоне, почитать переписку с близкими, которую вели в течение года. Но не акцентируйте внимание на неудачах — вспоминайте хорошее. И в итоге окажется, что год действительно был наполнен яркими впечатлениями.