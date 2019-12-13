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Общество

Очень сомнительный маркетинг. Рождественский свитер с кокаином стал хитом продаж

Скандальный рождественский свитер бренда FUN Wear с изображением Санта-Клауса и кокаиновых дорожек стал бестселлером номер один у онлайн-ретейлера Amazon. Об этом свидетельствует информация на сайте.

Речь идет о джемпере со снежинками, в центре которого изображен сидящий на диване Санта-Клаус. Перед ним на столе лежит горстка белых шариков и три дорожки белого порошка. Рядом нанесена фраза Let it snow («Пусть идет снег»).

В настоящий момент вещь продается с пометкой самого популярного продукта в категории новых женских свитеров. Ее стоимость составляет $31,99.

Ранее крупнейшей в мире торговой сети Walmart пришлось изъять из продажи указанный праздничный свитер из-за жалоб покупателей. Скандал разразился и в социальных сетях: пользователей ужаснул неподобающий рисунок, изображающий детского персонажа в похабном виде. В результате компания принесла извинения клиентам, отмечая, что изъятая из реализации продукция не отражает ценностей торговой сети.
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